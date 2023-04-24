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17:03

Политика

В МИД РФ заявили, что Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

Фото: 123RF/slavkosereda

Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН на нейтральную территорию. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Мы бы предпочли перенести штаб-квартиру ООН на более нейтральную точку, Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк", – заявил Ильичев.

По его словам, нежелание стран покидать американский мегаполис связано с экономическими издержками. Многие государства приобрели недвижимость в Нью-Йорке, и им тяжело иметь сразу два представительства, отметил дипломат.

Ранее Вашингтон не выдал визы российским журналистам, которые должны были участвовать в работе Совбеза ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не забудет и не простит такой поступок. Он отметил, что ситуация показала, чего стоят клятвы США о защите свободы слова.

Захарова заявила, что за рейсом Лаврова в Нью-Йорк следили почти 3 миллиона человек

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