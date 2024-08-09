Пострадавшая от удара самокатом по голове в Москве девочка идет на поправку

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Самочувствие девочки, которая пострадала от удара самокатом по голове во дворе на Дмитровском шоссе, постепенно улучшается. Об этом Москве 24 рассказала ее мама.

"Ребенок очень плохо разговаривал, у нее была нарушена речь, была парализована часть тела", – сообщила женщина.

Врачи диагностировали у ее дочери закрытую черепно-мозговую травму. Специалистам пришлось провести ряд сложных операций.

Происшествие случилось еще 28 июня. Школьник делал трюки на рампе и в какой-то момент отпустил самокат, который травмировал пятилетнюю девочку. Пострадавшую доставили в реанимацию. Подросток испугался и сбежал с места происшествия.

Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская взяла ситуацию на контроль.

