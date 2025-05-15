Прокатные электросамокаты заблокированы в Челябинске из-за следственных действий

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

Прокатные электросамокаты заблокированы в Челябинске из-за проводимых следственных действий, объяснили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Поводом для расследования стал инцидент, произошедший 13 мая. Тогда 12-летний школьник сбил на электросамокате 65-летнего мужчину, из-за чего тот получил травмы. Затем было возбуждено уголовное дело по факту предоставления на территории области услуг ненадлежащего качества при использовании электросамокатов.

В числе прочего, руководство коммерческой организации, которая занимается арендой и прокатом самокатов, не обеспечивало безопасное состояние средств, не предусмотрело идентификацию арендатора транспорта, не анализировало и не устраняло причины ДТП, а также не информировало пользователей о качестве электросамокатов, включая правила и условия их безопасного использования.

"В период с 1 января 2024 по 14 мая текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием арендуемых средств индивидуальной мобильности пострадало более 130 человек", – указали в СК РФ.

Следователи не только запросили документацию у коммерческих организаций и органов местного самоуправления и начали допросы, но и изъяли свыше 1 500 электросамокатов. После их осмотра будет решен вопрос о признании транспорта вещественными доказательствами.

"В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие случившемуся, и приняты меры по недопущению эксплуатации электрических средств индивидуальной мобильности в нарушение установленных требований", – говорится в сообщении.

Ранее в РФ предложили ограничить максимальное количество самокатов на улицах городов. Ожидается, что это поможет не только разгрузить городскую инфраструктуру, но и повысить порядок в городе, в том числе на тротуарах.

Кроме того, были сформулированы основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Свои предложения компания направила игрокам рынка и региональным властям.

