Вертолет спасателей может быть привлечен для поиска пропавшего на Босфоре пловца

Вертолет спасателей могут использовать для поиска российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва Босфоре, рассказали его родственники.

В соревнованиях, после которых начались поиски спортсмена, принимали участие около 3 тысячи пловцов из 81 страны. Они должны были преодолеть дистанцию в 6,5 километров между Азией и Европой.

Кандидат в мастера спорта Свечников стартовал вместе со всеми, однако не смог добраться до финиша. Согласно одной из версий, у него могло свести ногу судорогой, после чего его унесло течением. Сейчас спасатели осматривают акваторию пролива.

