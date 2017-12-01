Российские космонавты проведут ремонт стекол на МКС

1 декабря, 08:55
Фото: ТАСС/Пресс-служба Роскосмоса
Российские космонавты отремонтируют иллюминаторы в отечественном сегменте Международной космической станции. Стекла обработают нанопокрытием, повышающим их твердость. Это будет первый опыт решения такой задачи в космосе, его планируется провести в 2018–2020 годах.
Исследование называется "Пересвет", и его уже одобрил координационный научно-технический совет по программам исследований на пилотируемых комплексах. Космонавты будут выходить из станции несколько раз.
Отмечается, что иллюминаторы на МКС серьезно повреждены. От ударов мусора и микрочастиц на них появляются трещины, растущие при перепадах температуры и под влиянием радиации. На солнечном участке полета поверхность станции разогревается до 150 градусов Цельсия, на теневом может остывать до минус 100 градусов, сообщает газета "Известия".
Покрытие для увеличения прочности стекол будет сделано из сплава металла и керамики. Это средство должно не только увеличить устойчивость стекла к ударам микрометеоритов, но и повысить его прозрачность и гладкость.
На первом этапе эксперимента на внешней поверхности станции разместят тестовые стекла с новым покрытием. Они пробудут там год, чтобы подтвердить эффективность средства. Если эксперимент увенчается успехом, то стекла российского сегмента станции заменят на втором этапе.
Ранее сообщалось, что NASA может приобрести у России дополнительные места на борту, чтобы обеспечить присутствие космонавтов США на Международной космической станции. При этом страна не может самостоятельно доставлять астронавтов на объект.
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