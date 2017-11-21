NASA может продлить контракты с Россией для сохранения астронавтов США на МКС

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NASA может приобрести у России дополнительные места на борту, чтобы обеспечить присутствие космонавтов США на Международной космической станции.

Об этом сообщается в отчете агентства. В документе также отмечается, что с июля 2011 года, после завершения программы Space Shuttle, Соединенные Штаты не могут самостоятельно доставлять экипаж на МКС, передает RT.

Вашингтон потратил на программу примерно четыре миллиарда долларов. Предполагалось, что астронавты отправятся на МКС в 2015 году без помощи других стран, однако осуществить это не удалось.

Ранее в Роскосмосе заявили, что со следующего года на свой сегмент МКС отправится полный экипаж из трех человек.