Космонавты нашли трещины в самом старом модуле МКС

Фото: depositphotos/3DSculptor
Новые трещины обнаружены в первом и самом старом модуле Международной космической станции – "Заря". Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, трещины были обнаружены космонавтами при обследовании корпуса. Он уточнил, что данные повреждения не являются сквозными.
В то же время, Соловьев остался недоволен сложившейся ситуацией. Он высказал мнение, что со временем трещины в "Заре" будут расползаться и могут стать сквозными.
Впервые утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда".
В "Роскосмосе" сообщали, что трещина не угрожает экипажу, а наземные специалисты решают, как заделать ее надолго.
Позднее экипаж МКС заделал трещину в российском модуле. Работы провел космонавт Сергей Рыжиков.
В переходной камере модуля "Звезда" упало давление
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: