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Наука

03:50

Космонавты нашли трещины в самом старом модуле МКС

наука

Фото: depositphotos/3DSculptor

Новые трещины обнаружены в первом и самом старом модуле Международной космической станции – "Заря". Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, трещины были обнаружены космонавтами при обследовании корпуса. Он уточнил, что данные повреждения не являются сквозными.

В то же время, Соловьев остался недоволен сложившейся ситуацией. Он высказал мнение, что со временем трещины в "Заре" будут расползаться и могут стать сквозными.

Впервые утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда".

В "Роскосмосе" сообщали, что трещина не угрожает экипажу, а наземные специалисты решают, как заделать ее надолго.

Позднее экипаж МКС заделал трещину в российском модуле. Работы провел космонавт Сергей Рыжиков.

В переходной камере модуля "Звезда" упало давление

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