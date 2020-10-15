Космонавт опроверг сообщения об обнаружении утечки на МКС с помощью чайного пакетика

Фото: roscosmos.ru

Российский космонавт Павел Виноградов опроверг информацию об обнаружении утечки воздуха на МКС с помощью чайного пакетика, передает "Газета.ру".

Он назвал эти сведения "белибердой", пояснив, что, скорее всего, журналисты неправильно трактовали сообщения российского экипажа.

"Тут, конечно, перегнули. Это глупость, которую транслируют наши СМИ. О ней можно только сожалеть. Иванишин рассказывал о другой истории. Он говорил на том языке, на котором его понимают все специалисты. Кто-то где-то не так услышал, и вот пошли небылицы", – отметил Виноградов.

Также он сообщил, что совет заклеить утечку скотчем является сильным упрощением. Виноградов отметил, что существуют специальные технологии и методы локализации для устранения таких утечек. Он сообщил, что скотч может помочь лишь на короткое время.

"Если место утечки подтвердится, то мы будем ее ликвидировать, но совсем другими средствами", – подчеркнул Виноградов.

Ранее космонавт Иван Вагнер сообщил, что причиной утечки воздуха могла стать трещина в промежуточной камере модуля "Звезда". Он отметил, что ее зафиксировали на фото и видео. Экипаж ждет указаний по проверке места утечки, сообщал Вагнер.