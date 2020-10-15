Причиной утечки воздуха на МКС могла стать трещина в камере модуля

Фото: ТАСС/Nasa via ZUMA Wire/Zuma

Трещина в промежуточной камере модуля "Звезда" могла стать причиной утечки воздуха с Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Ивана Вагнера.

Он отметил, что команда зафиксировала "царапину" на фото и видео. Эксперты центра управления полетами порекомендовали космонавтам МКС следить за состоянием трещины.

В ближайшее время экипаж Международной космической станции получит дальнейшие указания по проверке места утечки.

В четверг, 15 октября, экипаж Международной космической станции сообщил об установлении возможного места утечки воздуха. Сделать это космонавтам удалось благодаря пакетику чая. А 14 октября с Байконура на МКС стартовал "Союз" с самым быстрым пилотируемым кораблем.