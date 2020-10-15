На МКС отказала российская система получения кислорода

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Фото: Роскосмос/ТАСС/Иван Вагнер
На Международной космической станции отказала российская система получения кислорода. Об этом стало известно из переговоров экипажа станции с Землей, транслирующихся NASA.
Так, космонавт РФ рассказал специалисту подмосковного центра управления полетами, что система получения кислорода Электрон-ВМ, расположенная в российском модуле "Звезда", вышла из строя.
Как пишет РИА Новости, на станции периодически происходят подобные поломки. При этом на МКС всегда имеются запасы кислорода.
Кроме того, в американском сегменте МКС находится своя система получения кислорода. Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Ранее утечка воздуха была обнаружена в российском сегменте Международной космической станции. Ее зафиксировали в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.
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