Космонавты повторно обследуют весь модуль "Звезда" в поисках причины утечки воздуха из МКС

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Космонавты пока не могут найти место утечки воздуха из МКС, для этого потребуется повторное обследование модуля "Звезда", сообщает "Интерфакс".

По словам космонавта Анатолия Иванишина, находящегося на станции, искать надо везде, и для этого придется заново отсоединять внутренние панели в модуле.

В ЦУПе сообщили, что для продолжения поисков понадобится законсервировать грузовой корабль "Прогресс", который пристыкован к модулю "Звезда". Также специалисты рекомендуют космонавтам следить за своим самочувствием в ходе работ в модуле.

Ранее стало известно, что утечка газа была обнаружена в российском сегменте Международной космической станции. Ее зафиксировали в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура. В настоящий момент происходят поиски конкретного места возможной утечки.

Общее падение давления атмосферы МКС составляет один миллиметр за восемь часов. В "Роскосмосе" заверили, что утечка газа не представляет угрозу для жизни и здоровья экипажа станции. Также она не воспрепятствует полету МКС в пилотируемом режиме, сообщили в организации.

В пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что утечка газа будет локализована, а герметичность восстановлена в ближайшие дни. Если же устранить проблему не получится, то придется доставлять воздух на МКС с Земли, подчеркнули в организации.