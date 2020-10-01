Космонавты повторно обследуют весь модуль "Звезда" в поисках причины утечки воздуха из МКС

01 октября, 16:27
Фото: ТАСС/Zuma
Космонавты пока не могут найти место утечки воздуха из МКС, для этого потребуется повторное обследование модуля "Звезда", сообщает "Интерфакс".
По словам космонавта Анатолия Иванишина, находящегося на станции, искать надо везде, и для этого придется заново отсоединять внутренние панели в модуле.
В ЦУПе сообщили, что для продолжения поисков понадобится законсервировать грузовой корабль "Прогресс", который пристыкован к модулю "Звезда". Также специалисты рекомендуют космонавтам следить за своим самочувствием в ходе работ в модуле.
Ранее стало известно, что утечка газа была обнаружена в российском сегменте Международной космической станции. Ее зафиксировали в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура. В настоящий момент происходят поиски конкретного места возможной утечки.
Общее падение давления атмосферы МКС составляет один миллиметр за восемь часов. В "Роскосмосе" заверили, что утечка газа не представляет угрозу для жизни и здоровья экипажа станции. Также она не воспрепятствует полету МКС в пилотируемом режиме, сообщили в организации.
В пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что утечка газа будет локализована, а герметичность восстановлена в ближайшие дни. Если же устранить проблему не получится, то придется доставлять воздух на МКС с Земли, подчеркнули в организации.
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