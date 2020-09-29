Утечка газа произошла в российском сегменте МКС

Фото: NASA

Утечка газа была обнаружена в российском сегменте Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Ее зафиксировали в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура. В настоящий момент происходят поиски конкретного места возможной утечки.

Сообщается, что общее падение давления атмосферы МКС составляет один миллиметр за восемь часов. В "Роскосмосе" заверили, что утечка газа не представляет угрозу для жизни и здоровья экипажа станции. Также она не воспрепятствует полету МКС в пилотируемом режиме, сообщили в организации.

В пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что утечка газа будет локализована, а герметичность восстановлена в ближайшие дни. Если же устранить проблему не получится, то придется доставлять воздух на МКС с Земли, подчеркнули в организации.

Ранее на американском сегменте станции обнаружили утечку аммиака. Место происшествия было локализовано, сообщалось о том, что она составляет около 700 граммов в год. В то же время утечка не несла угрозу экипажу МКС.