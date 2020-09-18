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Утечка аммиака выявлена на американском сегменте МКС. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, утечка составляет порядка 700 граммов в год.

"Никакой угрозы экипажу станции нет", – сообщил источник.

Он пояснил, что недавно место утечки было локализовано с помощью специального прибора. Похожая ситуация происходила на американском сегменте МКС в 2017 году.

"(В 2017 году. – Прим. Ред.) утечку обнаружили, локализовали и устранили во время выхода астронавтов в открытый космос", – сообщил источник.

В свою очередь, представитель пресс-службы Роскосмоса подтвердил, что утечка не повлияет на безопасность экипажа.

"Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС <...> никак не влияет на российский сегмент МКС", – заявили в Роскосмосе.

Жидкий аммиак используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он циркулирует снаружи МКС.

20 августа российских космонавтов изолировали на МКС из-за утечки воздуха. Позднее весь экипаж МКС перешел в российский сегмент и закрыл люки.

Специалисты "Роскосмоса" проверили модули МКС. Согласно оценке, все они оказались герметичны. По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров было решено открыть люки.