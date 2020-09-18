02:52
Фото: depositphotos/vampy1
Утечка аммиака выявлена на американском сегменте МКС. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, утечка составляет порядка 700 граммов в год.
"Никакой угрозы экипажу станции нет", – сообщил источник.
Он пояснил, что недавно место утечки было локализовано с помощью специального прибора. Похожая ситуация происходила на американском сегменте МКС в 2017 году.
"(В 2017 году. – Прим. Ред.) утечку обнаружили, локализовали и устранили во время выхода астронавтов в открытый космос", – сообщил источник.
В свою очередь, представитель пресс-службы Роскосмоса подтвердил, что утечка не повлияет на безопасность экипажа.
"Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС <...> никак не влияет на российский сегмент МКС", – заявили в Роскосмосе.
Жидкий аммиак используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Он циркулирует снаружи МКС.
20 августа российских космонавтов изолировали на МКС из-за утечки воздуха. Позднее весь экипаж МКС перешел в российский сегмент и закрыл люки.
Специалисты "Роскосмоса" проверили модули МКС. Согласно оценке, все они оказались герметичны. По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров было решено открыть люки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: