В "Роскосмосе" сообщили о результатах проверки российских модулей МКС

18:11
Фото: roscosmos.ru/Олег Скрипочка
Проверка показала отсутствие утечки воздуха в двух изолированных российских модулях Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
"На МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки. Для обеспечения работы закрыты люки в российские модули "Рассвет" и "Пирс" и пристыкованный транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15", – сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции изолировали на трое суток из-за утечки воздуха. В пятницу экипаж станции перешел в модуль "Звезда" для контролирования давления в модулях американского сегмента.
По словам российского космонавта Павла Виноградова, для определения места утечки воздуха экипаж МКС будет последовательно закрывать модули, а затем задействует ультразвуковые искатели. После обнаружения места будут прорабатываться варианты решения проблемы.
В NASA позднее заявили, что утечка была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, однако ее темп значительно возрос в последнее время. Там сообщили, что предварительные результаты исследования станции ожидаются к концу следующей недели.
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