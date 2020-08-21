В "Роскосмосе" сообщили о результатах проверки российских модулей МКС

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Проверка показала отсутствие утечки воздуха в двух изолированных российских модулях Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"На МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки. Для обеспечения работы закрыты люки в российские модули "Рассвет" и "Пирс" и пристыкованный транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15", – сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции изолировали на трое суток из-за утечки воздуха. В пятницу экипаж станции перешел в модуль "Звезда" для контролирования давления в модулях американского сегмента.

По словам российского космонавта Павла Виноградова, для определения места утечки воздуха экипаж МКС будет последовательно закрывать модули, а затем задействует ультразвуковые искатели. После обнаружения места будут прорабатываться варианты решения проблемы.

В NASA позднее заявили, что утечка была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, однако ее темп значительно возрос в последнее время. Там сообщили, что предварительные результаты исследования станции ожидаются к концу следующей недели.

