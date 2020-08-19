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Наука

17:43

На Байконур доставили модуль "Наука" для МКС

наука

Фото: roscosmos.ru

На Байконур доставили многофункциональный лабораторный модуль "Наука". "Роскосмос" планирует отправить его на МКС в 2021 году, сообщает ТАСС.

"Сегодня, 19 августа 2020 года, модуль "Наука", запуск которого к Международной космической станции запланирован на весну 2021 года, прибыл на космодром Байконур", – рассказали в "Роскосмосе".

Там также добавили, что сам модуль и необходимое оборудование перевозили на 14 вагонах.

Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра имени Хруничева проведут заводские контрольно-измерительные испытания нового модуля. Также пройдет примерка средств крепления крупногабаритных объектов.

Новое оборудование будет вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С новым модулем космонавты получат каюту для третьего человека и туалет, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Ранее гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" сможет организовать пилотируемую миссию на Марс через десять лет. Он обратил внимание на дороговизну такого полета.

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