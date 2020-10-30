Космонавты назвали возможную причину трещины в российском модуле МКС

Фото: roscosmos.ru

Экипаж МКС считает, что небольшая трещина в российском модуле "Звезда", из-за которой произошла утечка воздуха, возникла из-за удара с внешней стороны, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Один из членов экипажа Сергей Рыжиков сообщил, что идея о внешней причине трещины возникла из-за ее формы. По его словам, в промежуточной камере российского модуля эта трещина выглядит "выпуклой внутрь".

Также космонавт обратил внимание на снимки места поломки. На них хорошо видно, что в центре трещины цвет отличается от ее краев.

Уточняется, что экипаж планирует осмотреть место возможного столкновения с неким космическим объектом во время следующего выхода в открытый космос.

15 октября экипаж Международной космической станции сообщил об установлении возможного места утечки воздуха. Сделать это космонавтам удалось благодаря пакетику чая.

