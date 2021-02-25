Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле

Фото: ТАСС/Nasa via ZUMA Wire
Трещину в корпусе российского модуля "Звезда" на МКС экипаж станции временно заделал. Об этом следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.
Трещину, располагающуюся в промежуточной камере модуля "Звезда" около стыковочного узла, при помощи микроскопа и дефектоскопа осмотрел космонавт Сергей Рыжиков.
Процесс контролировал специалист подмосковного центра управления полетами. Он также попросил космонавта еще раз заклеить гибким диском из резины и алюминиевой фольги первую трещину, которая была обнаружена в октябре 2020 года. Позднее Рыжиков доложил, что всю работу выполнил.
Полноценным ремонтом первой трещины займутся на следующей неделе. Ее края засверлят во избежание увеличения.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на МКС обнаружили определенные воздействия на оболочку в некоторых местах. Данную ситуацию с трещиной Рогозин охарактеризовал как "муха, которую раздули из слона". Он считает, что больше всего на ситуацию повлияли "паникеры".
Первая трещина на МКС могла расшириться – представители ЦУП
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