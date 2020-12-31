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Наука

21:00

Рогозин рассказал, почему могли появиться трещины на МКС

наука

Фото: NASA

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, с чем может быть связано появление трещины на служебном модуле российского сегмента Международной космической станции. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Рогозина, на МКС обнаружили определенные воздействия на оболочку в некоторых местах. "Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите, <...> это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают – это немудрено", – заявил гендиректор корпорации.

Данную ситуацию с трещиной Рогозин охарактеризовал как "муха, которую раздули из слона". Он считает, что больше всего на ситуацию повлияли "паникеры".

Небольшая утечка воздуха на Международной космической станции была зафиксирована в сентябре прошлого года. Спустя год экипажу дважды пришлось закрыть люки в разных модулях станции для проверки их герметичности.

Ранее российский космонавт сообщил о стабилизации давления воздуха на МКС. Утечка опять была в промежуточной камере модуля "Звезда".

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