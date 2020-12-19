Рогозин назвал контролируемой ситуацию с утечкой воздуха на МКС

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой воздуха на Международной космической станции является контролируемой.

"С экипажем мы работаем, я сам возглавляю комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов. Мы вылечим эти проблемы", – приводит слова Рогозина ТАСС.

Он выразил мнение, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами, которые влияют на корпус, усталостными процессами.

"Станция в старых своих моделях начинает потихонечку нам говорить: "Мне уже на пенсию пора", – отметил Рогозин.

Ранее центр управления полетами (ЦУП) попросил экипаж Международной космической станции (МКС) помочь найти место утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Там указали, что запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются. ЦУП попросил экипаж сузить район поиска, наложив американские мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере. Также специалисты предложили держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой, чтобы экономить воздух.

Впервые утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда".

В "Роскосмосе" сообщали, что трещина не угрожает экипажу, а наземные специалисты решают, как заделать ее надолго. Ожидается, что в феврале 2021 года на станцию доставят специальный ремонтный комплект для герметизации камеры.