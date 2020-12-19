МКС предупредили об окончании запасов воздуха из-за утечки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Центр управления полетами (ЦУП) попросил экипаж Международной космической станции (МКС) помочь найти место утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Там указали, что запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются.
Это следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. "Мы сейчас теряем резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", – цитирует специалиста центра РИА Новости.
ЦУП попросил экипаж сузить район поиска, наложив американские мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере. Также специалисты предложили держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой, чтобы экономить воздух.
Утечку воздуха на МКС впервые зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда". Ее временно заклеили термостойким скотчем и наложили заплатку из резины и алюминиевой фольги.
Однако это не помогло устранить потерю воздуха. В "Роскосмосе" сообщали, что трещина не угрожает экипажу, а наземные специалисты решают, как заделать ее надолго. Ожидается, что в феврале 2021 года на станцию доставят специальный ремонтный комплект для герметизации камеры.
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