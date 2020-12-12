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Наука

19:48

Российская система получения кислорода снова отказала на МКС

наука

Фото: NASA

На борту МКС вновь сломалась российская система получения кислорода "Электрон-ВМ". Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей.

Уточняется, что данная система располагается в модуле "Звезда". В октябре этого года она уже трижды выходила из строя. В декабре неполадки устранили.

Однако в субботу, 12 декабря, космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что "Электрон" экстренно отключился. По его словам, это произошло в момент выключения пылесоса, когда в системе было низкое давление. Повторно запустить "Электрон" не удалось.

Ранее замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев заявил, что на МКС после 2025 года может быть увеличено количество неисправностей.

По его словам, в настоящее время на Международной космической станции уже есть некоторые элементы, которые повреждены или выходят из эксплуатации. Кроме того, он упомянул и увеличение расходов на содержание МКС после 2025 года. По его мнению, проект придется завершить досрочно.

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