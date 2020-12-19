Темпы утечки воздуха на МКС маленькие – "Роскосмос"

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Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что темпы потери воздуха на Международной космической станции (МКС) остаются маленькими. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас эта утечка уже достаточно давно была, темп очень маленький, ничего не происходило. Одну из утечек нашли, ее заделали – течь уменьшилась, но еще осталась, вот эти остатки сейчас ищут", – заявил специалист.

Ранее Центр управления полетами (ЦУП) попросил экипаж МКС помочь найти место утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Уточнялось, что запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал ситуацию как контролируемую. Он заявил, что продолжается работа с экипажем.

