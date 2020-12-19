"Роскосмос" рассказал, как будут искать место утечки воздуха на МКС

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Как будут искать место утечки воздуха на МКС, рассказал РИА Новости исполнительный директор"Роскосмоса" Сергей Крикалев.

Он объяснил, что космонавты обтянут промежуточную камеру модуля "Звезда" пленкой: это позволит сократить ее объем. За счет увеличения скорости падения давления можно будет обнаружить место утечки.

Крикалев отметил, что применение таких методов возможно из-за того, что специальные приборы с задачей не справились из-за слабой течи.

Ранее Рогозин назвал контролируемой ситуацию с утечкой воздуха на МКС.

Впервые утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда".