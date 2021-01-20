Вторая за день система жизнеобеспечения отказала на российской части МКС

21:12
Фото: ТАСС/Zuma
Вторая за день система жизнеобеспечения отказала на российской части Международной космической станции. Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслируются на сайте NASA.
Космонавт Сергей Рыжиков заявил в Центр управления полетами, что система "Электрон-ВМ" отключилась. Ее пытались включить, однако она отказывала. Отмечается, что несмотря на отказы системы запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях.
Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquility. До этого 20 января отмечалось, что одна из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха выключилась. В "Роскосмосе" на это ответили, что ее включат в ближайшее время, а отключение является особенностью работы системы.
Ранее на МКС произошла утечка в промежуточной камере модуля "Звезда". Ее устранили с помощью герметизации места рядом со швом и трубопроводом системы терморегулирования. Подчеркивалось, что в феврале 2021 года будет доставлен ремонтный комплект для окончательной герметизации.
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