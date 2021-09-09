Мама пропавшей на месте взрыва газа в Ногинске девушки рассказала о поисках

Двух человек продолжают искать на месте взрыва газа в Ногинске. Мама одной из девушек Мария Иванова рассказала о том, как идут поиски.

"Мы с 8 утра прошлого дня стоим, и нам не дают никакой информации. Мы ждем только наших девочек", – сообщила женщина.

Она уточнила, что девушки проживали на первом этаже многоэтажки, где в настоящее время ведутся работы.

"Мы надеемся, мы очень надеемся, что наши девочки живы", – подчеркнула Мария Иванова.

Накануне из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы. Ею оказалась женщина. Затем было обнаружено тело пятого погибшего, им оказался ребенок.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, хлопок газа привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.