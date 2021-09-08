"Московский патруль": в Москву доставили мошенников, обманувших дочь летчика Чкалова

Еще трое мужчин, подозреваемых в многомиллионной дистанционной афере, задержаны. Речь идет об истории с обманом дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.

По версии следствия, фигуранты, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили женщину перевести им 23 миллиона рублей.

Об этом – в программе "Московский патруль".