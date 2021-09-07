"Московский патруль": похитителя золота и платины депоритируют в Германию

Похититель золота и платины под конвоем доставлен в аэропорт Домодедово. Оттуда российские правоохранители отправили его в Германию.

Вальдемар Бергер находился в розыске по каналам Интерпола. Ранее воспользовавшись служебным положением, он вместе с соучастниками похитил с территории производства драгоценные металлы – платину и золото.

Мужчину задержали, но за сотрудничество со следствием он получил разрешение на проживание в России. Он должен был регулярно поддерживать связь с немецкими правоохранителями, однако вскоре перестал выходить на связь.

Об этом – в программе "Московский патруль".