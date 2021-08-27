Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки из Талдома

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Девочка, которую в марте нашли в истощенном состоянии в частном доме в Талдоме, проходит реабилитацию и постепенно догоняет в развитии сверстников, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Об этом сообщает РИА Новости.

"Девочки находятся в безопасности, ими занимаются органы соцзащиты. Маленькая девочка находится в процессе реабилитации, догоняет ровесников в своем развитии. Я держу дело на контроле", – заявила она.

Ранее Талдомский районный суд вынес приговор в отношении матери девочек. Женщина проведет в исправительной колонии общего режима 3 года и 1 месяц за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию.

6-летнюю девочку и ее старшую сестру обнаружили 24 марта в одном из частных домов Талдома сотрудники правоохранительных органов во время преследования подозрительного мужчины. Дети жили в антисанитарных условиях в окружении кошек. Младшая девочка передвигалась на четвереньках, не умела разговаривать и отзывалась на "кис-кис".

В суде установили, что у девочки имелось психическое расстройство, однако квалифицированную медицинскую помощь она не получала.