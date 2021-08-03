Омбудсмен рассказала о состоянии брошенной в Жуковском девочки

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Двухлетняя девочка, которую оставили одну в подмосковном Жуковском, сейчас проходит обследование. У ребенка не обнаружено признаков истощения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.
"Девочка чистенькая, аккуратно одета, не истощена. Сейчас она проходит обследование в больнице", – сказала омбудсмен.
Она также добавила, что при ребенке не обнаружили никаких документов. Сейчас полицейские разыскивают родителей девочки.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. В инциденте был выявлен состав преступления, предусмотренный статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Девочку обнаружили 3 августа на одной из улиц Жуковского. Она была одна. При ней нашли только сумку с вещами.
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