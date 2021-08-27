Суд отправил мать истощенной девочки из Талдома в колонию общего режима

11:51
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Талдомский районный суд вынес приговор в отношении матери, истязавшей малолетнюю дочь. Женщина проведет в исправительной колонии общего режима 3 года и 1 месяц, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание"), статьи 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", – говорится в сообщении.
В настоящее время приговор суда еще не вступил в силу.
Девочку обнаружили 24 марта в одном из частных домов Талдома сотрудники правоохранительных органов во время преследования подозрительного мужчины. Она жила в антисанитарных условиях в окружении кошек, передвигалась на четвереньках, не умела разговаривать и отзывалась на "кис-кис".
В суде установили, что у девочки имелось психическое расстройство, однако квалифицированную медицинскую помощь она не получала.
"Специальный репортаж": "Выброшенное детство"
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