У найденной в Талдоме истощенной девочки не было врожденных болезней – Кузнецова

10:57
Фото: Москва 24
Наличие якобы врожденных болезней у найденной ранее в подмосковном Талдоме истощенной девочки не подтвердилось, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она отметила, что сейчас девочка и ее старшая сестра хорошо себя чувствуют и постепенно привыкают к обычной жизни.
"Вы напомнили про девочек, я не могу не рассказать о них, потому что мы постоянно на связи с уполномоченным по правам ребенка (в Москве. – Прим. ред.), постоянно следим за их состоянием. Вы знаете, предварительная информация по младшей девочке была о том, что есть некоторые вопросы к ее здоровью, которые якобы носили врожденный характер. Сейчас, к счастью, мы видим иную картину", – сообщила Кузнецова.
Рассказывая про свой первый визит к девочке в больницу, детский омбудсмен рассказала, что тогда ребенок лежал в кровати, укрывшись одеялом, и сам себя укачивал, но уже через полторы недели произошли первые изменения.
"Она улыбается, такая улыбка светлая, добрая. Конечно, очень хотелось бы, чтобы нашлись любящие, заботливые родители, которые ей помогут забыть все то, что с ней было, восстановить ее здоровье, поставить на ноги, сопровождать по жизни", – добавила Кузнецова.
Старшая сестра девочки также сейчас живет в социальном центре. Она увлекается игрой на гитаре и даже нашла тех, кто готов ей аккомпанировать, рассказала уполномоченный.
6-летнюю девочку и ее старшую сестру обнаружили в захламленном доме в Подмосковье 24 марта. Их нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.
Выяснилось, что младшая девочка жила в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском округе. Женщина навещала ее несколько раз в неделю.
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