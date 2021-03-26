На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело о возбуждении ненависти

10:13
Фото: мвд.рф
Следственный комитет объединил три уголовных дела, возбужденных в отношении матери девочки, которую обнаружили истощенной в захламленном доме в подмосковном Талдоме. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по области Ольга Врадий.
Она пояснила, что в отношении женщины следователи завели дело по факту истязания ребенка, а полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Следствие ходатайствовало перед прокурором о передаче этого дела СК, в настоящее время оно поступило в распоряжение следственного отдела по Талдому.
"В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма). По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Все три уголовных дела соединены в одно производство", – приводит слова Врадий Агентство "Москва".
Она отметила, что полицейские осмотрели дом женщины и изъяли имеющие значение для следствия предметы. В настоящее время назначены психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы, а также планируется назначение лингвистической.
6-летнюю девочку и ее старшую сестру обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Их нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.
Выяснилось, что дети жили в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском районе. Женщина навещала детей несколько раз в неделю. Подмосковные органы опеки намерены потребовать у суда лишить ее родительских прав.
В настоящее время девочки помещены в детское отделение больницы. Сообщалось, что при возможности их отправят в Москву.
Найденные в одном из домов Талдома девочки пока остаются под присмотром врачей
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