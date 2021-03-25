Прокуратура передала из полиции в СК дело матери истощенного ребенка

Фото: Москва 24

Прокуратура передала из полиции в Следственный комитет уголовное дело в отношении матери 6-летней девочки, которую нашли истощенной в Талдоме в Московской области. Об этом ТАСС заявила представитель прокуратуры региона Наталия Григорьева.

"Талдомский городской прокурор принял решение об изъятии из производства отдела дознания УМВД России по Талдомскому району уголовного дела, возбужденного органом дознания по статье 156 УК РФ по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней девочки на территории городского округа Талдом", – уточнила Григорьева.

Сейчас надзор за ходом и результатами расследования дела обеспечивается. 6-летняя девочка жила в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Московской области. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. У матери есть и 12-летняя дочь. Детей женщины изъяли и поместили в больницу.

Следователи завели уголовное дело по статье "Истязание".

Ранее говорилось, что найденных под Талдомом девочек при возможности отправят в Москву.