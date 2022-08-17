ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на внутренней стороне 34-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Авария произошла в районе Симферопольского шоссе. Из-за ДТП там заняты две полосы. Движение затруднено, в связи с чем автомобилистов призвали выбирать маршруты объезда.

На месте работают оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе. Данные о пострадавших не приводились.

