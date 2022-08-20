Шойгу рассказал о подписанных на форуме "Армия – 2022" контрактах

20:33
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал о контрактах, которые его ведомство подписало в период проведения форума "Армия – 2022".
"У нас <...> почти на полтриллиона [рублей] контрактов подписано. Это и наши контракты, министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств", – заявил глава ведомства.
По словам Шойгу, Минобороны РФ в будущем начнет серийное производство ракет "Циркон". Он уточнил, что в 2022 году документально зафиксируют поставки этих боеприпасов на вооружение российской армии.
Кроме того, руководитель оборонного ведомства анонсировал продолжение производства гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о причинах проведения Россией спецоперации на Украине. Он заявил, что решение было принято из-за неприемлемых угроз безопасности РФ.
Более 180 тысяч человек посетили форум "Армия – 2022"
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