Полиция задержала москвича за инсценировку кражи ГАЗа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на мошенничество, ложном доносе и заведомо ложных показаниях свидетеля. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД России по столице.

В дежурную часть обратился 45-летний москвич, заявивший о краже своего автомобиля ГАЗ. Машина была припаркована на 8-й улице Соколиной Горы. Однако стражи порядка узнали, что их попытались обмануть.

"Заявитель вместе со своим знакомым, 28-летним жителем Подмосковья, инсценировал хищение транспортного средства, чтобы получить страховые выплаты в размере более 760 тысяч рублей", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Владелец авто, по информации следователей, поменял государственные регистрационные знаки и отдал ключи сообщнику. Соучастник перегнал отечественную машину на другой адрес.

В скором времени москвич подал заявление об угоне автомобиля, предоставив ложную информацию.

Подозреваемые были задержаны на Варшавском шоссе. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество, заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях свидетеля. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Подмосковье задержали серийных автоугонщиков. Злоумышленников удалось поймать после того, как один из них угнал автомобиль в Домодедове.