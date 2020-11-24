Полиция задержала москвича за инсценировку кражи ГАЗа

16:57
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на мошенничество, ложном доносе и заведомо ложных показаниях свидетеля. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД России по столице.
В дежурную часть обратился 45-летний москвич, заявивший о краже своего автомобиля ГАЗ. Машина была припаркована на 8-й улице Соколиной Горы. Однако стражи порядка узнали, что их попытались обмануть.
"Заявитель вместе со своим знакомым, 28-летним жителем Подмосковья, инсценировал хищение транспортного средства, чтобы получить страховые выплаты в размере более 760 тысяч рублей", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Владелец авто, по информации следователей, поменял государственные регистрационные знаки и отдал ключи сообщнику. Соучастник перегнал отечественную машину на другой адрес.
В скором времени москвич подал заявление об угоне автомобиля, предоставив ложную информацию.
Подозреваемые были задержаны на Варшавском шоссе. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество, заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях свидетеля. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Подмосковье задержали серийных автоугонщиков. Злоумышленников удалось поймать после того, как один из них угнал автомобиль в Домодедове.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: