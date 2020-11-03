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Москва 24

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Происшествия

20:00

"Спорная территория": "угон с парковки"

происшествия видео

Сказочный уик-энд в пятизвездочном отеле превратился в настоящий кошмар для москвича Дмитрия Мансурова. Бизнесмен решил провести выходные с семьей за городом, выбор пал на известную гостиницу "Рэдиссон".

По словам Дмитрия отдых удался на славу, пока не пришло время уезжать. Тогда он обнаружил, что его иномарка пропала прямо со стоянки возле отеля. Куда делся "Лексус" руководство "Рэдиссона" не знает. Секьюрити лишь разводят руками и говорят, что эта парковка вне их зоны ответственности. Кто приложил руку к угону авто и почему никто не заметил пропажу?

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