Неизвестный напал на людей в канадском Квебеке

Неизвестный мужчина в "средневековой" одежде напал на людей в канадском Квебеке. Об этом сообщил телеканал CBC.

В результате атаки двое погибли, еще пять человек получили травмы.

Сообщается, что у мужчины было холодное оружие. Преступление он совершил, по предварительным данным, около стен парламента.

Позднее полиция города задержала предполагаемого нападавшего. Также правоохранители призвали граждан оставаться дома, поскольку расследование продолжается.

Ранее подозреваемого по делу о нападении на православного священника задержали во французском Лионе.

Неизвестный мужчина напал на 52-летнего православного священника в 7-м районе Лиона вечером субботы, 31 октября. Сообщалось, что злоумышленник выстрелил в священнослужителя дважды.

