В Лионе задержали подозреваемого по делу о покушении на священника

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Подозреваемого по делу о нападении на православного священника задержали во французском Лионе. Об этом сообщил прокурор города Николя Жаке, передает РИА Новости.

"Человек, который мог соответствовать описанию свидетелей, взят под стражу", – заявил представитель надзорного ведомства.

Сейчас следствие проверяет причастность мужчины к нападению. При себе у него не было оружия.

Неизвестный мужчина напал на 52-летнего православного священника в 7-м районе Лиона вечером субботы, 31 октября. Сообщалось, что злоумышленник выстрелил в священнослужителя дважды.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. В него стреляли из обреза, сделанного на основе охотничьего ружья.

