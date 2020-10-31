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В мире

21:27 (обновлено 31.10.2020 21:36)

Мэр Лиона прокомментировал нападение на священника

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/NicolasBay_

Мэр Лиона Грегори Дусэ заявил, что мотивы мужчины, напавшего на православного священника, пока неизвестны. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV.

"На данный момент мы не знаем, какие были мотивы атаки", – заявил градоначальник.

Дусэ подчеркнул, что пока следствие не выделяет ни одну из версий, но ни от одной и не отказывается.

Нападение на 52-летнего священнослужителя произошло вечером субботы, 31 октября, в 7-м районе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают. Следователи работают над делом совместно с Национальной антитеррористической прокуратурой.

Сообщается, что злоумышленник дважды выстрелил в священника из обреза. Мужчину пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии. По некоторым данным, причиной нападения могла быть личная ссора. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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