Версия теракта в Лионе пока не установлена – СМИ

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Версия теракта в Лионе, где был ранен православный священник, пока не установлена. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на источники.

"На данный момент след нового теракта не установлен", – указывают журналисты.

По предварительной информации, речь может идти о ссоре священника с прихожанином.

Нападение на 52-летнего священнослужителя произошло вечером субботы, 31 октября, в 7-м районе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.

По некоторым данным, мужчина дважды выстрелил из обреза, который сделал из охотничьего ружья. Священник госпитализирован в тяжелом состоянии.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать посещения района места происшествия и заявил, что возвращается в Париж для создания кризисного штаба. В столицу также направляется премьер-министр Франции Жан Кастекс.

29 октября три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего задержали, причем атака также произошла у церкви. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.

