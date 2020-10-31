Православного священника ранили во французском Лионе

19:45
Фото: twitter.com/izzetcapa
Православный священник был ранен во французском Лионе около греческой церкви. Как сообщает телеканал BFMTV, предполагаемый нападавший скрылся.
Инцидент произошел в 7-м районе города. Неизвестный дважды выстрелил в священнослужителя – предположительно, в этот момент священник закрывал церковь. В итоге пострадавший получил тяжелые ранения.
По предварительным данным, злоумышленник стрелял из обреза, который мог сделать на основе охотничьего ружья.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать посещения района места происшествия. Там работают сотрудники полиции, установлен периметр безопасности.
Он также отметил, что возвращается в Париж, где откроет кризисный штаб. В его работе примут участие президент Франции и премьер-министр. Об этом Дарманен написал на персональной странице в Twitter.
29 октября три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего задержали, причем атака также произошла у церкви. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.
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