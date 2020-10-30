В Париже мужчина с ножами угрожал полицейским

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Полиция Франции нейтрализовала мужчину в Париже, который угрожал полицейским ножами. Никто не пострадал, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Накануне три человека погибли в Ницце в результате нападения человека с ножом. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.
Тунисец был задержан правоохранительными органами. У задержанного изъяли нож, Коран и два мобильных телефона.
Совершивший теракт в Ницце оказался выходцем из Туниса