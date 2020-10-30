Во Франции задержали подозреваемого в причастности к нападению в Ницце

10:14
Фото: телеграм-канал Mash
Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину в рамках расследования дела о нападении на людей в Ницце. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
Собеседник агентства рассказал, что речь идет о 47-летнем мужчине. По его словам, он мог контактировать с задержанным накануне нападения.
В четверг, 29 октября, три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти сообщил, что 21-летний нападавший является выходцем из Туниса. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после трагедии. В ходе задержания он был ранен.
По словам главы антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, у задержанного были изъяты нож, Коран и два мобильных телефона. Он сообщил, что внутри церкви специалистами была также найдена сумка злоумышленника с его личными вещами, рядом с которой лежали два ножа.
В посольстве РФ заявили, что российские граждане в результате инцидента не пострадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "ужасающей трагедией". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Такого же мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон.
Совершивший теракт в Ницце оказался выходцем из Туниса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: