Во Франции задержали подозреваемого в причастности к нападению в Ницце

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Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину в рамках расследования дела о нападении на людей в Ницце. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Собеседник агентства рассказал, что речь идет о 47-летнем мужчине. По его словам, он мог контактировать с задержанным накануне нападения.

В четверг, 29 октября, три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти сообщил, что 21-летний нападавший является выходцем из Туниса. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после трагедии. В ходе задержания он был ранен.

По словам главы антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, у задержанного были изъяты нож, Коран и два мобильных телефона. Он сообщил, что внутри церкви специалистами была также найдена сумка злоумышленника с его личными вещами, рядом с которой лежали два ножа.

В посольстве РФ заявили, что российские граждане в результате инцидента не пострадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "ужасающей трагедией". Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Такого же мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон.

