В Башкирии 15-летний подросток угнал у родителей авто и погиб в ДТП

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Подросток в Башкирии угнал у родителей автомобиль и разбился на трассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

По предварительным данным, пятнадцатилетний житель города Октябрьского сел за руль родительского Renault Sandero, чтобы покататься с 12-летним другом. Затем молодые люди решили проверить машину в условиях трассы, сообщают в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что юноше удалось разогнать авто до скорости 160 километров в час.

"Не справившись с управлением, подросток совершил наезд на дорожное ограждение, автомобиль опрокинулся", – поделились в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло около 4:30 по московскому времени на 1 290-м километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск в Туймазинском районе Башкирии.

"В результате аварии оба были доставлены в больницу. Позже 15-летний мальчик скончался в медучреждении", – рассказали в ведомстве.

Ранее ДТП произошло на Ленинградском шоссе возле дома № 70. В результате происшествия один из автомобилей опрокинулся. По предварительным данным, есть пострадавшие. Из-за ДТП движение транспорта в сторону центра затруднено. В настоящий момент специалисты выясняют причины аварии.