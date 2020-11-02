В Башкирии 15-летний подросток угнал у родителей авто и погиб в ДТП

17:45
Фото: vk.com/incident02
Подросток в Башкирии угнал у родителей автомобиль и разбился на трассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
По предварительным данным, пятнадцатилетний житель города Октябрьского сел за руль родительского Renault Sandero, чтобы покататься с 12-летним другом. Затем молодые люди решили проверить машину в условиях трассы, сообщают в ГИБДД.
В ведомстве отметили, что юноше удалось разогнать авто до скорости 160 километров в час.
"Не справившись с управлением, подросток совершил наезд на дорожное ограждение, автомобиль опрокинулся", – поделились в ведомстве.
В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло около 4:30 по московскому времени на 1 290-м километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск в Туймазинском районе Башкирии.
"В результате аварии оба были доставлены в больницу. Позже 15-летний мальчик скончался в медучреждении", – рассказали в ведомстве.
Ранее ДТП произошло на Ленинградском шоссе возле дома № 70. В результате происшествия один из автомобилей опрокинулся. По предварительным данным, есть пострадавшие. Из-за ДТП движение транспорта в сторону центра затруднено. В настоящий момент специалисты выясняют причины аварии.
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