СМИ сообщили о задержании подозреваемого по делу о теракте в Вене

15:29
Фото: ТАСС/Ronald Zak/АР
Подозреваемый по делу о теракте в Вене задержан в городе Линц. Об этом сообщило австрийское издание "Кронен цайтунг".
По версии СМИ, задержанный был застигнут врасплох. Он не сумел оказать сопротивления.
Нападение в столице Австрии произошло в ночь с 2 на 3 ноября. Стрельба началась сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом.
Жертвами нападения стали четыре человека, ранены еще 17. Следствие среди прочих рассматривает версию антисемитского мотива.
По версии австрийской полиции, в атаке принимали участие хорошо вооруженные люди. Одного из злоумышленников уже обезвредили, на время поисков его сообщника горожан попросили не выходить на улицу без необходимости. Были также временно отменены школьные занятия.
Правительство Австрии объявило трехдневный траур начиная с 3 ноября. Государственные флаги на федеральных учреждениях будут приспущены. Также будет объявлена общенациональная минута молчания.
Число жертв теракта в столице Австрии выросло до четырех
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