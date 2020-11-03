Четырехлетнюю девочку спасли из-под завалов через 4 дня после землетрясения в Турции

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Живого ребенка нашли под завалами спустя почти четыре дня после землетрясения в турецком Измире. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил глава города Тунч Сойер.

Отмечается, что спасатели обнаружили четырехлетнюю девочку. Согласно сообщениям турецких СМИ, в настоящее время ее везут в больницу. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее местные спасатели извлекли из-под завалов трехлетнюю девочку спустя 65 часов после стихийного бедствия. Ее спасение назвали чудом.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Согласно последним данным, число жертв стихийного бедствия составляет 102 человека. 1 026 жителей пострадали, 143 из них находятся в больницах.