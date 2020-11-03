Число погибших в результате землетрясения в турецком Измире увеличилось до 102

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В результате землетрясения на западе Турции погибли 102 человека, число пострадавших превысило 1 тысячу. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 102 человека, пострадали 1026, из них 143 продолжают лечение в больницах", – говорится в сообщении.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. Он выразил сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал здоровья пострадавшим.

Чуть позже стало известно, что в Измире задержали девять человек, которые были причастны к строительству домов, обрушившихся в результате землетрясения. В частности, задержаны подрядчики строительных компаний и специалисты по технической экспертизе строительных проектов.