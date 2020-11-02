Задержаны причастные к строительству рухнувших в Измире домов

18:20
Фото: ТАСС/Ismail Gokmen/АР
Задержаны девять человек, которые были причастны к строительству обрушившихся домов при землетрясении на западе Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Ордер на их арест выдала ранее прокуратура Измира. Сообщается, что задержаны подрядчики строительной компании и специалисты по технической экспертизе строительных проектов.
30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.
В результате землетрясения погиб 91 человек, еще 994 человека пострадали, из которых 155 находятся в больницах. Подземные толчки привели к разрушению не менее 20 домов в Измире. В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. Он выразил сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал здоровья пострадавшим.
В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасли трехлетнюю девочку
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