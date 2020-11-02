Число жертв землетрясения в Турции возросло до 91

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Число жертв землетрясения на западе Турции выросло до 91, сообщает РИА Новости. Еще 994 человека пострадали, в больницах находятся 155 из них.

Ранее сообщалось о 85 погибших и 962 пострадавших. Уточняется, что специалисты продолжают разбор завалов и работы по спасению граждан.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

В результате землетрясения оказались разрушены не менее 20 домов в Измире. В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой.

